Они возвращаются: южноуральцев предупредили о сильных морозах

Южноуральцев предупредили о сильных морозах.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, после потепления, ожидаемого в выходные, на Южном Урале прогнозируется резкое похолодание:

«Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП», – сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник может опуститься до -31, а в ночь на вторник, 5 февраля, до -36 градусов Цельсия.

Челябинск, Павел Зварзин

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