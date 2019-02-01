Нижегородцы, хранившие в Копейске 22 кило наркотиков, предстанут перед судом

В Копейске перед судом предстанут жители Нижегородской области, снабжавшие наркотиками интернет-магазины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главное следственное управление регионального полицейского главка закончило расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Нижегородской области в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Уральского и Сибирского округов и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

У задержанных ранее не судимых мужчин, 1983 и 1996 годов рождения, полицейские изъяли более 22 килограммов синтетического наркотика, хранимого в тайнике в Копейске.

«Органами предварительного следствия установлено, что нижегородцы, действуя в составе организованной группы, забирали из мест скрытого хранения наркосредства в особо крупных размерах, осуществляли его фасовку на более мелкие оптовые партии и в дальнейшем распространяли по регионам Российской Федерации, сбывая нелегальным интернет-магазинам», – рассказали в силовом ведомстве. Кроме того, с помощью ряда финансовых операций нижегородцы легализовали около полутора миллиона рублей, полученных от наркоторговли.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Копейский городской суд для рассмотрения по существу. Наказание за совершение данных противоправных деяний – лишение свободы на срок до двадцати лет. Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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