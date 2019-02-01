В Челябинской области за ночь задержали годовую «норму» контрабандных сигарет

Челябинские таможенники задержали почти сто тысяч пачек сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с Пограничным управлением ФСБ по Челябинской области пресекли попытки ввоза табачных изделий из Казахстана в Россию.

Ночью в Троицком и Варненском районах одновременно задержаны две машины с сигаретами «Parlament», «Bond», «L&M», «Winston», «Kent». 95 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок следовали на реализацию в Екатеринбург.

Товар изъят и передан в органы МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком три года.

«Для сравнения, в 2018 году челябинскими таможенниками было задержано 107 тысяч пачек без акцизных марок», – комментирует Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Отметим, что «штурм» российской границы контрабандисты предприняли вскоре после того, как стало известно о грядущем слиянии торговых сетей «Бристоль», «Дикси» и «Красное&Белое». Объединение этих трех игроков, по сути, будет контролировать большую часть рынка табачных изделий. Пока сложно предположить, какую, однако известно, что один из совладельцев сети «Бристоль» – Игорь Кесаев – через группу «Меркурий» уже в 2011 году контролировал порядка 75% российского табачного рынка. Между тем, в ходе войны, ведшейся еще недавно между «Бристолем» и «КБ», последняя сеть как раз зачастую вынуждена была отказываться от торговли сигаретами, из чего можно предположить, что и эта компания занимала некоторую часть табачного рынка (кстати, одна из претензий, послуживших поводом для декабрьских обысков в офисах ритейлера, касалась как раз возможной торговли контрафактом, хотя доказательств этому силовики не нашли). В любом случае, вряд ли господствующий на табачном рынке конгломерат был бы рад появлению на территории своего влияния столь большого объема контрабанды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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