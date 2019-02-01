Дольше вскрывали: в Сатке угонщик врезался в «скорую», не проехав и пяти минут

Саткинские полицейские, разбираясь с ДТП, поймали угонщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Саткинского района поступило сообщение от работников скорой помощи о том, что в Западном микрорайоне Сатки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин «Лада Калина» и скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Лада Калина» скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что автомобиль находится в угоне. В результате оперативных действий саткинских сотрудников полиции подозреваемые в совершении противоправных действий были задержаны. Ими оказались двое саткинцев, 1994 и 2000 годов рождения. С целью дальнейшей продажи 28-и и 19-летний местные жители открыли и завели двигатель автомобиля на улице Свободы. Затем мужчина остался, а молодой человек сел за руль и поехал, но возле дома №11 в Западном микрорайоне Сатки совершил столкновение с машиной скорой помощи. Отметим, что на автомобиле это расстояние можно преодолеть за две минуты

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком на 5 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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