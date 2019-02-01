Южноуралец, расчленивший своих родителей, отправился в психушку

Жителя Южноуральца, зарубившего своих родителей, направили на принудительное лечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, Челябинский областной суд огласил постановление по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Южноуральска, расправившегося со своими родителями.

Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 ноября 2017 года. Мужчина, страдающий шизофренией, взял топор, зашел в спальню родителей и разрубил их на части. Южноуральца направили на медико-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в силу тяжелого психического заболевания мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

«По ходатайству органов предварительного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом в отношении него применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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