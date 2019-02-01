Пользователи Youtube узнали в советских рокерах Путина и Мадуро

Пользователи популярного видеохостинга разглядели президентов России и Венесуэлы на видео выступления культовой советской рок-группы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», занимательное открытие западные пользователи Youtube сделали, посмотрев запись выступления группы «Альянс», датируемую 1987 годом. Видео разместил на своей странице клавишник группы Олег Парастаев: группа исполняет свой главный хит – песню «На заре».

Клип озадачил некоторых пользователей, не знакомых с советско-российским рок-коллективом. «Так... Путин и Мадуро были вместе в группе?» – то ли в шутку, то ли всерьез спрашивает один из англоязычных посетителей хостинга. «Это видео Путина с Мадуро завоевало здесь большой успех», – комментирует по-португальски другой пользователь.

«Как хорошо Мадуро играл на клавишных», – полушутя восхищаются испаноязычный комментатор. А его земляк бодро добавляет: «Да здравствует российско-венесуэльский альянс!»

А кто-то из англоязычных пользователей и вовсе пускается в научно-фантастические размышления: «Путин и Мадуро стали путешественниками во времени, чтобы бороться с империализмом и капитализмом во времени и пространстве».

Дело в том, что у клавишника группы «Альянс» Олег Парастаев на записи 1987-го года пользователи Youtube обнаружили сильное сходство с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а в облике вокалиста Игоря Журавлева разглядели черты президента России Владимира Путина. Это и вызвало полемику в социальных сетях.

Впрочем, некоторые пользователи отметили, что Олег Парастаев похож больше на Пабло Эскобара (колумбийский наркобарон и политический деятель), а Игорь Журавлев – на Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер – центральный персонаж серии «Звездные войны»).

Группа «Альянс» была основана в 1981 году и с перерывами и меняющимися составами продолжает работать до настоящего времени. За свою долгую историю успела поработать в таких разнообразных жанрах, как ска, регги, «Новая волна», пост-панк, фолк-рок и синти-поп. Композиция «На заре» была записана группой в 1986 году и впервые появилась на альбоме «Альянс 87». Она стала наиболее известной песней группы и исполняется ею до сих пор.

Скриншот видео группы «Альянс» – «На заре» (1987)

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