Ученые: Роль завтрака сильно преувеличена

Австралийские ученые поставили под сомнение пользу завтрака, особенно для тех, кто желает расстаться с лишним весом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор считалось, что худеющие люди не могут обойтись без завтрака, так как употребление пищи по утрам, во-первых, увеличивает скорость сжигания калорий в течение дня и, во-вторых, позволяет дольше не чувствовать голод и сократить количество потребляемых калорий при последующих трапезах.

Однако ученые из университета Монаша (Мельбурн) заявляют, что роль завтрака существенно преувеличена. Результаты своих исследований они опубликовали журнале BMJ.

Ученые проанализировали результаты наблюдений за 1 тысячей 400 участниками и пришли к выводу, что завтракающие люди, в среднем, получали на 260 калорий в день больше, чем те, кто отказывался от утреннего приема пищи, а их вес примерно на 400 – 500 граммов превышал показатели «голодающих».

«Если человек любит завтракать, – это нормально. Но мы не должны заставлять людей менять привычки и завтракать, чтобы не толстеть», – отметила один из авторов исследования Флавия М. Цикуттини.

Ученые считают, что отказ от завтрака не может считаться хорошей идей для абсолютного большинства: есть по утрам необходимо детям, спортсменам, людям с определенными заболеваниями. Но считать завтрак необходимым элементом программы по снижению веса ошибочно: «При рекомендации завтрака для похудения у взрослых необходимо соблюдать осторожность, так как это может иметь противоположный эффект. Необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые испытания высокого качества, чтобы изучить роль завтрака в подходе к управлению весом», – резюмируют ученые.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.02.19

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