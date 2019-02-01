В Европе собираются запретить использование микропластиков

В Европе намерены запретить микропластик как чрезвычайно опасный для человека и окружающей среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», микропластиками считаются частицы полимерных соединений размером менее 5 мм. Сегодня буквально в каждом уголке планеты можно обнаружить крошечные кусочки разложившихся пластиковых и синтетических волокон: они есть в почве, воде и воздухе. Микропластики обычно образуются в результате разрушения больших кусков пластика: например, от хозяйственных сумок, от износа автомобильных шин, при стирке изделий из микроволокнистой одежды. Некоторые производители все еще добавляют микропластики в средства личной гигиены, такие как зубная паста и скрабы, и косметику (если на этикетке средства вы встречаете слова Acrylates copolymer (Акрилат кополимер); Polyethylene (Полиэтилен); Polyamid (Полиамид, Nylon); Polyurethan (Полиуретан); Polyethylenterephtalat (Полиэтилентерефталат/PET);Polypropylen (Полипропилен/PP); Polystyrene (Полистирол/PS), значит в состав входят микропластики).

Каждый год люди производят около 400 миллионов тонн пластика, значительная часть которого попадает в окружающую среду в виде мусора, и большинству видов пластика требуется несколько сотен лет, чтобы полностью разложиться. Плюс ко всему, ежегодно только в Европе образуется около 40 тысяч тонн микропластика: например, автомобильная шина теряет 20 граммов микропластика на каждые 100 км пройденного пути.

Поскольку частицы находятся в воздухе и воде, они легко попадают в организм человека и животных, повреждают органы и выделяют опасные химические вещества – от разрушающего гормональный фон бисфенола А (БФA) до пестицидов. Это нарушает защитные функции организма, а также останавливает рост и размножение клеток. Как микропластики, так и выделяемые ими химические вещества накапливаются в пищевой цепи, потенциально влияя на целые экосистемы, включая здоровье почв.

Поэтому Европейское химическое агентство (ECHA) разработало законопроект, практически полностью запрещающий использование микропластика в ЕС.

Отметим, что ряд государств-членов ЕС уже ввели запреты на использование микропластиков в некоторых видах продукции, в основном в отношении смывных косметических средств. Если же будет принят новый закон, то количество микропластиков, выбрасываемых в окружающую среду в ЕС, сократится примерно на 400 тысяч тонн.

В первую очередь, предлагается запретить использование микропластика там, где его добавляют исключительно для снижения производственных издержек.

Кроме того, предлагается ограничить использование формальдегида и силоксанов D4, D5 и D6.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.02.19

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