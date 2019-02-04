Пожилая и очень опасная: в Челябинске судят пенсионерку, обидевшую сотрудников центра «Э» (ВИДЕО)

В Челябинске начинается суд над пенсионеркой Ольгой Степановой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину задержали 9 сентября на Кировке во время митинга против пенсионной реформы – она сидела на скамейке рядом с тем местом, где митинговали протестующие.

«Задержали ее по указанию «эшника» (сотрудника центра по противодействию экстремизму) в штатском, из-за мнения последнего, что он ее знает, что она активистка. При задержании сотрудники полиции – молодые, «здоровые» парни стали зачем-то говорить пожилой женщине, что у нее слюни текут. Явно пытались оскорбить женщину. Но, услышав в ответ слова в свой адрес, обиделись. Возбудили дело за оскорбление», – изложил суть дела адвокат Андрей Лепехин.

Первое заседание состоится сегодня в Центральном районном суде Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.02.19

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