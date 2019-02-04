В Челябинске из-за снегопада встало движение трамваев

В нескольких районах Челябинска из-за снегопада остановились трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно о двух инцидентах, спровоцированных снегопадом с утра понедельника, 4 февраля.

Так, в Тракторозаводском районе на улице Труда из-за снегопада вагон сошел с рельсов. В результате движение трамваев было закрыто, а вблизи места аварии образовалась пробка.

Кроме того, встало движение трамваев на северо-западе областного центра. По словам очевидцев, на участке от улицы Ворошилова до Свердловского проспекта начались проблемы с электричеством (по всей видимости, из-за попавшего на контактную сеть снега).

В настоящее время движение электротранспорта восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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