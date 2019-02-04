Фигуранта дела о миллионных хищениях выпустили из СИЗО

Руководителя рекламного агентства «Элефант», депутата Центрального райсовета Челябинска Михаила Смирнова выпустили из СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», имя Смирнова фигурирует в уголовном деле о миллионных хищениях во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (в рамках этого дела 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева).

Напомним, следователи подозревают, что именно через фирму Михаила Смирнова перегонялись исчезнувшие миллионы. О возможности его задержания заговорили сразу после ареста Бахаева. Но, по слухам, предприниматель активно сотрудничал со следствием. Тем не менее, 24 января его задержали и по ходатайству следователей заключили под стражу. Адвокат Смирнова подал жалобу.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Михаила Смирнова, изменил постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 24 января 2019 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2019 года.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу адвокат, изменил избранную меру пресечения на домашний ареста на тот же срок, – сообщили в пресс-службе суда. – Органами предварительного следствия Смирнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Постановление вступило в законную силу».

Челябинск, Павел Зварзин

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