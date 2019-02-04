Южноуралец на автоцистерне взял на абордаж пассажирский микроавтобус

Южноуралец на автоцистерне врезался в пассажирский микроавтобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 3 февраля в Салаватском районе Башкортостана на 51-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 58-летнего местного жителя и автоцистерна Freightliner под управлением 44-летнего жителя Челябинской области, следовавшие во встречном направлении, столкнулись по касательной. При этом из большегруза выскочила лестница, зацепив автобус.

Mercedes ехал по маршруту «Ссанаторий Карагай – Уфа». В момента ДТП в его салоне были 12 человек. По данным U24, 40-летняя пассажирка микроавтобуса в результате аварии получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. Пассажиры покинули место происшествия на другом автобусе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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