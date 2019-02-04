Челябинская школьница, сбившая инспектора ДПС, ответит в суде за грабежи и угон

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетней челябинки, совершившей грабежи и угон автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летней местной жительницы. Она обвиняется в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, а также угоне.

Напомним, несовершеннолетняя челябинка «прославилась» в декабре прошлого года, когда в сети появилось видео, на котором она сбивает инспектора ДПС, пытавшегося остановить ее во время езды по ночному городу. По какой-то причине, этот инцидент, произошедший в ноябре, в полиции попытались «замять». Расследование по ночному ДТП начали лишь после публикации истории в СМИ. Впрочем, в возбуждении уголовного дела по этому эпизоду СКР отказал, так как на момент совершения преступления школьницы не достигла возраста уголовной ответственности по соответствующей статье.

Зато по другим статьям челябинка вполне в состоянии ответить. Так, по версии следствия, в сентябре 2018 года девица вместе с другой несовершеннолетней, которая не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, возле дома по улице Барбюса, угрожая избиением, сняла золотую цепочку стоимостью 12 тысяч рублей со знакомой школьницы. Спустя три дня она весте с другой 15-летней соучастницей возле школы похитила у той же девушки золотые серьги стоимостью 3 тысячи 500 рублей.

Похищенным имуществом злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

«Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября 2018 года девушка неправомерно завладела автомобилем «Мерседес Бенц Е 200», принадлежащим бабушке, после чего совершила на автомобиле поездку по городу», – рассказали в прокуратуре. Отметим, что эта самая поездка и закончилась инцидентом со сбитым полицейским.

По ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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