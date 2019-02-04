Превышение ПДК в 8-12 раз: ТЭЦ травит озеро в Челябинской области

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от ПАО «Фортум» прекратить незаконный сброс загрязняющих сточных вод в озеро Улагач.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранной прокуратурой проверено исполнение законодательства в сфере водопользования Аргаяшской ТЭЦ (филиал Энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум»).

«Установлено, что в нарушение требований законодательства предприятием в отсутствие установленных разрешительных документов осуществляется сброс сточных вод после охлаждения промышленных агрегатов (конденсаторов турбин) в находящийся в федеральной собственности водный объект – озеро Улагач, которое имеет рыбохозяйственное значение. В 2018 году зафиксировано превышение установленных на федеральном уровне нормативов допустимого воздействия на водный объект по загрязняющему веществу – меди в 8-12 раз», – сообщили в надзорном ведомстве.

Сброс сточных вод после охлаждения оборудования осуществляется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод, а также в отсутствие заключенного с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области договора на право пользования поверхностных водным объектом для сброса сточных вод.

В отношении юридического лица – ПАО «Фортум» Челябинской природоохранной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Росприроднадзора по Челябинской области.

Генеральному директору ПАО «Фортум» внесено представление с требованиями об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования.

В случае непринятия неукоснительных мер по устранению нарушений закона, прокуратура в судебном порядке будет добиваться реального устранения нарушений законодательства, регламентирующего обязательства хозяйствующего субъекта перед государством при использовании находящихся в федеральной собственности природных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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