Южноуралец, сбивший сотрудника ДПС, получил 17 лет «строгача»

Южноуралец, устроивший гонки с полицейским на капоте, отправится в колонию на 17 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, в Челябинском областном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя села Травники.

Мужчина признан виновным в том, что 30 сентября 2017 года в селе Травники Чебаркульского района, управляя своим автомобилем, проигнорировал законное требование инспектора ДПС об остановке. Вместо этого он сбил полицейского и, увеличив скорость, продолжил движение с инспектором на капоте по проезжей части улицы, а затем по грунтовой дороге. В результате 26-летний сотрудник полиции упал с капота, получив телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, скончался в больнице спустя пять суток.

С места преступления водитель скрылся, но через три недели явился в правоохранительные органы, утверждая, что ни патрульный автомобиль, ни инспектора он не видел.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Исковые требования матери и молодой супруги погибшего полицейского о компенсации морального вреда удовлетворены по 1 миллиону рублей каждой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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