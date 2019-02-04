Пьяный челябинец набросился на врача во время приема

В челябинской больнице пациент покалечил врача.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

«В областную клиническую больницу №3 поступил пациент в состоянии алкогольного опьянения для исключения черепно-мозговой травмы. Врач-нейрохирург, который осматривал мужчину, в итоге сам стал пострадавшим», – рассказали чиновники.

Пациент требовал дать ему покурить и выпить, однако врач не оценил степени желания челябинца, и категорически отказал в просьбах. Пьяный дождался, когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки. В кабинет оперативно прибыла охрана, вызвали полицию, которая забрала нарушителя. Врачу наложили швы, сейчас он на больничном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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