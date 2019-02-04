Морозы задержатся на Южном Урале до конца недели

Морозы в Челябинской области продержатся до конца недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по уточненным данным синоптиков 5-7 февраля в большинстве районов, 8-9 февраля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более. 5-7 февраля минимальная температура в низинах опустится до 35-40 градусов мороза.

В связи с этим 5-9 февраля повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП.

«Пытаясь дополнительно обогреть себя и жилище, обратите пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей!», – настаивают в экстренных службах.

Южноуральцев призывают воздерживаться от турпоходов, поездок на автомобилях и рыбной ловли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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