Челябинец с зубными щипцами ворвался в пекарню

В Челябинске задержали дебошира, размахивавшего в пекарне зубными щипцами.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошел в минувшие выходные в Ленинском районе областного центра.

Мужчина, вооруженный щипцами для удаления зубов ворвался в пекарню. Дебошир «вел себя агрессивно, плевал на продукцию, а потом и вовсе заявил, что будет выдирать зубы посетителям и сотрудникам. Псевдодоктор был настроен серьезно, и пригрозил, что удалять будет с корнем и без наркоза».

Подоспевшие бойцы группы быстрого реагирования охранного предприятия задержали челябинца и передали его наряду полиции.

При этом оказалось, что мужчина уже знаком сотрудникам предприятия: на прошлой неделе они уже «успокаивали» дебошира. Тогда он вломился в кафе-бар в Ленинском районе с требованием опохмелиться в долг. Когда сотрудники заведения дали понять, что подобное предложение их не заинтересовало, дебошир стал размахивать двумя заточенными тесаками, угрожая сотрудникам и посетителям заведения, которые попытались угомонить челябинца. Заметив, что на подмогу вызвана охрана, мужчина поспешил скрыться. Но уже через две минуты буяна задержали по полученным приметам, несмотря на то, что тот опять оказал сопротивление, угрожая все теми же тесаками. «Позже со слов взволнованной сестры задержанного, которая пришла на место происшествия, выяснилось, что мужчина проживает с матерью, и возможно, нуждается в психиатрическом лечении», – рассказали в пресс-службе охранного предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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