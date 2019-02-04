Еще два муниципалитета Челябинской области ввели карантин в школах

В Копейске и Саткинском районе школьников отправили внеплановые каникулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие решения приняли сегодня оперативные штабы по противодействию гриппу в Сатке и Копейске.

«По результатам мониторинга штабом принято решение объявить с 5 по 11 февраля карантин во всех школах Копейска», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии Копейска. Впрочем, каникулами эту неделю можно считать лишь отчасти: учащиеся будут получать задания в электронном дневнике через систему «Сетевой город».

«Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Копейске оценивается как эпидемическая, заболеваемость составляет более 20%. В округе вступает в действие комплексный план по профилактике гриппа и других острых респираторных заболеваний», – сообщил заместитель главы по социальному развитию Владимир Бисеров.

Также штаб по гриппу КГО рекомендовал ограничить пребывание детей на период карантина в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Эти профилактические меры не распространяются на мероприятия, проводимые на свежем воздухе.

По словам начальник отдела Роспотребнадзора по Копейску и Красноармейскому району Ирины Кононенко, общие цифры по заболевшим в Копейске не сильно отличаются от прошлогодних. Тем не менее, неблагополучной выглядит ситуация среди пожилых людей и взрослых – рост заболеваний за неделю составил 46%. По детям от 3 до 6 лет, пребывающих в детских садах, прирост заболевших за неделю составил 26 %.

Через неделю, 11 февраля 2019 года, штаб по гриппу КГО примет решение о прекращении или продлении карантина в копейских школах, основываясь на результаты мониторинга.

Аналогичное решение принято и в Сатке. В Саткинском районе карантин также продлится с 5 по 11 февраля.

Напомним, ранее карантинные мероприятия были введены в школах Озерска, а также Коркинского и Кизильского районов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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