Внеплановые «каникулы» объявили еще в трех муниципалитетах Южного Урала

В восьми муниципалитетах Челябинской области школы закрыли на карантин из-за гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в трех территориях образовательные учреждения перешли на домашний режим обучения с сегодняшнего дня: в Верхнем Уфалее, Миассе и Сосновском районе.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Верхнеуфалейского городского округа, связанной с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в целом <...> с 5 февраля 2019 года приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Верхнеуфалейского городского округа, сроком на 7 дней по 11февраля 2019 года включительно», – говорится в постановлении мэрии Верхнего Уфалея.

Аналогичные документы приняли администрации Миасса и Сосновского района.

Таким образом, уже в восьми муниципалитетах Челябинской области школы закрыты на карантин. Напомним, ранее о введении карантинным мероприятий объявили власти Озерска, Копейска, Кизильского, Коркинского и Саткинского районов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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