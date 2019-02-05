Прокуратура обвинила МУП ЧКТС в срыве отопительного сезона в Челябинске

Прокуратура потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство муниципальной теплоснабжающей организации Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра проверило деятельность МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» в части соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

«Законодательством на теплоснабжающую организацию возлагается обязанность надежного теплоснабжения потребителей, безаварийной работы объектов теплоснабжения, – напомнили в прокуратуре. – Несмотря на то, что значительное число жителей района оплачивает услуги теплоснабжения, при подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов должностными лицами предприятия не организовано своевременное проведение ремонтных работ на сетях теплоснабжения, в том числе не выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта».

В ходе анализа сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска сотрудники прокуратуры выяснили, что запланированные на 2018 год мероприятия по проведению капитального ремонта тепловых сетей зоны №02 в схеме теплоснабжения города Челябинска были не выполнены и перенесены их на 2019 год. Кроме того, закупки предприятие начало проводить фактически в преддверии отопительного периода.

«В прямой причинной связи с ненадлежащим выполнением должностными лицами своих обязанностей находится увеличение числа технологических отказов, что приводит к отключению от отопления многоквартирных домов», – настаивают в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Металлургическому району г. Челябинск СУ СК России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по части 1 статьи 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за халатность.

В настоящее время администрацией Челябинска рассматривается представление прокурора района об устранении нарушений законодательства, в котором от и.о. главы города Челябинска Владимира Елистратова потребовано обеспечить надлежащее теплоснабжение многоквартирных домов и объектов социального назначения Металлургического района. В том числе указано на необходимость капитального ремонта наружных сетей теплоснабжения.

Напомним, проблемы с обеспечением теплом жителей Металлургического района начали сразу после старта отопительного сезона 2018-2019 годов. Не устранены они до сих пор. По словам районных чиновников, аварии на тепловых сетях происходят едва ли не каждый день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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