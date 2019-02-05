Трое челябинцев отравились угарным газом

Жители Металлургического района Челябинска госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз», причиной ЧП в двух квартирах Металлургического района областного центра стало нарушение правил использования газа в быту. Все пострадавшие госпитализированы.

Первое сообщение об отравлении газом в доме №11 по улице Богдана Хмельницкого в аварийную службу предприятия поступило из единой дежурно-диспетчерской службы города в 15:35 накануне, 4 февраля. Прибыв на место и обследовав квартиру, газовики выявили грубые нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Вентиляционные каналы в кухне, ванной комнате, туалете заткнуты мешками. У проточного водонагревателя отсутствует дымоотводящий канал, дымоход заткнут ветошью, что привело к скоплению угарного газа в помещении. В результате два человека получили отравление газом.

Второй вызов от ЕДДС города поступил в этот же день в 21:30. В доме №7 по улице 60-летия Октября по предварительному диагнозу врачей скорой медицинской помощи отравление продуктами горения газа получила дочь хозяйки квартиры. Обследовав внутриквартирный газопровод и газовое оборудование, специалисты аварийной газовой службы утечек газа не зафиксировали. В тоже время была обнаружена негермитичность соединения гофрированного дымохода с дымоходом в стене, а калорифер проточного водонагревателя оказался засорен сажей, что также стало причиной попадания угарного газа в помещение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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