Как сантехник может получить миллиарды: в Копейске появился новый вице-мэр

Заместитель министра строительства Челябинской области Андрей Фалейчик назначен заместителем главы администрации Копейска по жилищно-коммунальному хозяйству. Соответствующий приказ подписан сегодня мэр Владимир Можин. По мнению наблюдателей это знак: процесс смены власти в Копейске запущен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Можин стал главой Копейска в марте 2017 года. Экс-помощник прокурора, став градоначальником, обещал исправить имидж Копейска, прекратить внутриэлитные конфликты, создать инвестиционный совет и укрепить платежную дисциплину. Это была третья попытка губернатора Дубровского «пристроить» давнего знакомого: сначала его пытались провести на должность уполномоченного по правам человека (Элла Памфилова наотрез отказалась согласовывать кандидатуру прокурора-пенсионера), потом – в министры общественной безопасности (тут воспротивилась ФСБ). С Копейском фокус получился, но как градоначальник Можин, похоже, не удался – претензий к нему «выше крыши».

Новоявленный вице-мэр начинал трудовую карьеру сантехником, но уже в 22 года стал чиновником, получив место в министерстве радиационной и экологической безопасности региона (ведомство тогда возглавлял Геннадий Подтесов – давний товарищ, а теперь и бизнес-партнер отца Фалейчика). Через несколько лет перешел в минстрой, где прошел путь от начальника отдела координации строительства управления строительства до замминистра.

Кстати, по некоторым данным именно глава регионального минстроя Виктор Тупикин и рекомендовал назначить Фалейчика куратором копейского ЖКХ.

Добавим, что Копейску выделяется несколько миллиардов на модернизацию жилищно-коммунальной сферы. И контролировать эти деньги будет «человек Дубровского и Тупикина».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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