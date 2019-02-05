Электросети в Челябинске не выдержали мороза

Челябинск столкнулся с транспортным и коммунальных коллапсом из-за низких температур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 8:30 встало движение троллейбусов сразу на двух городских магистралях: на улице Воровского и на улице Труда в районе ТРЦ «Родник». Причиной остановки стали проблемы с контактной сетью, обусловленные низкими температурами.

Кроме того, из-за поломки рельса утром встало движение трамваев на улице Цвилиинга. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Евтеева вылетел кусок рельса.

Впрочем, проблемы испытывал не только городской электротранспорт. Из-за аварии на электросетях на полтора часа остался без электричества, отопления и воды микрорайон «Парковый-2». Поломку устранили лишь около 12 часов.

Отметим, что в Челябинске продолжает понижаться атмосферная температура. К вечеру синоптики обещают -32 градуса, а ночью столбик термометра опустится к отметке 35 градусов мороза. По оценке Челябинского гидрометцентра, предстоящая ночь будет самой холодной на этой неделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.19

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