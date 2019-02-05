В Магнитогорске в ДТП пострадали около двух десятков машин

В Магнитогорске в одном месте в ДТП пострадали около двадцати автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Магнитогорска, сегодня утром в условиях недостаточной видимости, вызванной сложными метеоусловиями, на Южном переходе зарегистрировано ДТП с участием 13 автомобилей. Из-за сильного тумана при движении с левого на правый берег реки Урал механические повреждения получили автомобили ГАЗ – 31105, Тойота Рав 4, Опель Астра, Шкода Октавия, Хёндай Портер, Чери, Лада Гранта, Шевроле Нива, Лада Ларгус, ВАЗ – 2112, Киа Спортейдж, Лада Гранта и ГАЗ – 322132.

Очевидцы отмечают: туман был такой, что видимость составляла не дальше вытянутой руки. И сообщают, что при движении с правого берега на левый на том же Южном переходе «догнались» еще две машины. «Но походу к ним в компанию еще «приземлились» 7», – рассказывают горожане. Информации о пострадавших нет.

Туман вызван парами горячей воды, сбрасываемой из Теплоэлектроцентрали недалеко от моста. А ДТП – тем, что водители в условиях резко ограниченной видимости не соблюдают дистанцию и скоростной режим.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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