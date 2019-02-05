Саткинский чиновник, виновный в гибели школьника, отделался условным сроком

Суд в Сатке огласил приговор чиновнику, который так и не признал своей вины в гибели ребенка под ледяной глыбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал южноуральца виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По мнению стороны обвинения, мужчина, являясь начальником отдела благоустройства МКУ «Управление по благоустройству Саткинского муниципального района», ненадлежащим образом контролировал ход и качество выполняемых подрядчиком работ по строительству «Новогоднего городка», расположенного на территории, прилегающей к дому №10 по проспекту Мира. В результате 22 декабря 2017 года на расположенную на территории объекта недостроенную ледяную горку забрался 11-летний школьник. Не удержавшись, мальчик упал внутрь и оказался погребен под ледяными блоками. Почти две недели врачи боролись за жизнь южного саткинца, но 4 января 2018 года он умер в областной детской клинической больнице.

В ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии чиновник так и не признал за собой вины. Однако, суд признал предоставленные доказательства достаточными при вынесения обвинительного приговора.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях на срок 2 года», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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