Грядущей ночью на Южном Урале ударят 40-градусные морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь с 5 на 6 февраля температура воздуха в Челябинской области составит минус 30-35 градусов Цельсия, в отдельных районах столбики термометров понизятся до минус 40. Днем 6 февраля ожидается до минус 26.

Ночь на четверг тоже будет холодной – опять до мину 40. Но днем значительно потеплеет – не ниже 23, а в горах – до минус 10.

В пятницу, 8 февраля, самые низкие дневные температуры ожидаются в Челябинске и окрестностях – до минус 15, а в западных районах области будет не ниже минус 7.

Челябинск, Павел Зварзин

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