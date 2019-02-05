Эпидемия без связи: в южноуральском поселке в разгар эпидемии регистратура поликлиники осталась без телефона

Жители Саткинского района не могут вызвать врача из-за отсутствия стационарной телефонной связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Межевой и окрестных населенных пунктов оказались в информационном вакууме в самый разгар эпидемии гриппа. С начала февраля южноуральцы не знают, куда обратиться для получения медицинской помощи.

Как рассказала одна из жительниц Межевого, в районе из-за банкротства частного оператора с 1 февраля были отключены все стационарные телефоны. В результате, без связи оказались как квартиры, так и учреждения.

На этой неделе в социальных сетях поселка Межевой началась настоящая паника: попытавшись дозвониться до регистратуры местной поликлиники, люди услышали: «Такого номера не существует».

Ситуацию можно было предусмотреть, уверены саткинцы: компания заблаговременно предупредила о том, что прекращает оказание услуг с 1 февраля. «Об этом было известно еще в ноябре, – говорит один из жителей района. – В декабре этот вопрос обсуждали на заседании собрания депутатов. Говорили, что проблем не будет. Но сейчас люди не знают, куда позвонить. У жителей района настоящая истерика. Как можно было оставить людей без связи, еще и во время эпидемии? Причем грипп в этом сезоне очень тяжелый».

Не в курсе сложившейся ситуации оказались и сотрудники «горячей линии» министерства здравоохранения Челябинской области, в непосредственном подчинении которого находится Саткинская районная больница (больница в Межевом – подразделение этого медицинского учреждения). Так, оператор линии посоветовала дозвонившейся жительнице поселка вызывать «скорую помощь» по номеру 112.

Но на Межевском «кусте» с населением в 11 тысяч человек работают полторы бригады станции скорой медицинской помощи, и медики вряд ли справятся еще и с обязанностями участковых терапевтов.

Интересно, что в другой территории Саткинского района – в Бакале – администрация поликлиники решила проблему самостоятельно: сотрудникам регистратуры приобрели две сим-карты, а номера сотовых телефонов сообщили жителям города.

В участковой больнице Межевого РИА «Новый День» заявили, что сейчас идет процесс заключения договора с новым оператором связи.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области признали, что медицинские учреждения Бакала и Межевого, действительно, стали заложниками процесса смены операторов стационарной связи.

«В Саткинском районе в Бакале и поселке Межевой на период смены оператора стационарной телефонной связи отключили «городские» номера. Заложниками ситуации оказались и жители, и организации, в том числе медицинские, – прокомментировали ситуацию в ведомстве. – Для того, чтобы у жителей сохранилась возможность обращаться за медицинской помощью, например, вызывать врача на дом, администрация Саткинской больницы выделила мобильные номера:

• Взрослая поликлиника Бакала – 8-904-940-76-41

• Детская поликлиника Бакала – 8-904-940-76-42

• Поселок Межевой – 8-904-942-70-90

Жителей района проинформировали через местные СМИ и с помощью плакатов.

Кроме того, остается возможность очной и онлайн записи к врачу. Работает в штатном режиме и диспетчерская скорой помощи».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.19

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