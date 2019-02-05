На карантин закрыли общежитие крупнейшего вуза Южного Урала

Введение карантина в общежитии крупнейшего вуза Челябинска породило скандальные слухи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены в общежитии №8 в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эту информацию подтвердила пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

Между тем, ранее ряд СМИ рассказали со ссылкой на собственные источники, что одно из общежитий вуза закрыто на карантин из-за выявленного у одного из иностранных студентов туберкулеза. Этот факт пресс-служба ЮУрГУ не подтвердила, уточнив, что студентов из страны, указанной в публикациях, в вузе нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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