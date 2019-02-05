Новый уровень: в Челябинске отказываются давать жилье сиротам даже по решению суда

Суд уличил мэрию Челябинска в нежелании предоставить сироте благоустроенное жилье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменения определение Советского районного суда областного центра от 29 ноября 2018 года об отказе в удовлетворении заявлении мэрии Челябинска об отсрочке исполнения решения от 13 августа 2018 года.

По этому решению чиновники обязаны были предоставить благоустроенное жилое помещение горожанке, относящейся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В администрации города заявили, что не могут найти жилье в установленные судом сроки и попросили перенести выполнение закона.

Однако судом было установлено, что «администрацией Челябинска не были предприняты все необходимые меры для надлежащего и своевременного исполнения решения суда. Судом сделан вывод об отсутствии доказательств, подтверждающих невозможность исполнения судебного акта, и фактов, оправдывающих неисполнение решения в разумные сроки.

Определение вступило в законную силу.

Отметим, что на протяжении последних лет в Челябинской области сложилась практика, когда сиротам приходится отстаивать в суде право на получение жилья, гарантированное ему государством. При этом в министерстве социального развития региона к этому относятся весьма лояльно, объясняя подобный подход нехваткой средств. Однако чиновники мэрии Челябинска, по всей видимости, решили протестировать новую практику, не только заставляя сирот идти в суд, но и всячески уклоняясь от исполнения судебных решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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