В Челябинске продолжаются «каникулы имени Деда Мороза»

В Челябинске вновь отменили занятия в школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 6 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 класс первой и второй смен.

Температура воздуха в областном центре на 06:00 составляла 28 градусов Цельсия ниже нуля, ветер 1 метр в секунду, по ощущениям – 33 градуса мороза. Днем ожидается -23 градусов.

«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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