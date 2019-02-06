На пожаре в Озерске пострадали 7 человек

7 человек пострадали во время пожара в общежитии в Озерске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь вспыхнул на 7 этаже дома по улице Октябрьской вечером 5 февраля.

Пожарные эвакуировали 26 человек, в том числе 11 детей. 7 жильцов, включая 4 несовершеннолетних, госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации.

Губернатор Борис Дубровский распорядился о выделении материальной помощи людям, чье имущество пострадало во время пожара. «Особое внимание глава региона потребовал уделить тем пострадавшим, которые по-прежнему находятся в медицинских учреждениях, – сообщает telegram-канал пресс-службы губернатора. – Основная проблема, которую необходимо оперативно решить руководству муниципалитета – это временное расселение жителей пострадавшего общежития».

Отметим, что в ноябре 2017 года вспыхнуло общежитие на улице III Интернационала в Челябинске: 2 человека погибли, 3 госпитализировали, еще около 100 просто эвакуировали. Тогда материальную помощь выделяла мэрия Челябинска, об участии губернатора в этом процессе не сообщалось.

Озерск, Павел Зварзин

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