Запрещено движение транзитного транспорта по трассе Р-254 «Иртыш»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с низкой температурой воздуха и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 20:00 5 февраля 2019 года введено временное ограничение движения для транзитных транспортных средств в направлении Республики Казахстан.

Ограничения касаются участка 396 км+940 – международный автомобильный пункт пропуска «Петухово» автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Для транзитного транспорта организованы временные стоянки. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дороге федерального значения.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в таких сложных погодных условиях. Тем, кто оказался на трассе в затруднительном положении, специалисты рекомендуют сообщать в экстренные службы МЧС по тел. 112 или ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351 ) 266-65-63.

Отметим, что ночь с 6 на 7 февраля ожидается такой же холодной, как и минувшая: столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов Цельсия.

Челябинск. Другие новости 06.02.19

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