Южноуральские металлурги установили новый рекорд отгрузки автопрому

ММК второй год подряд бьет рекорды по поставке продукции автопрому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2018 году поставки металлопродукции холдинга в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тысяч тонн, что является рекордным показателем для компании.

Тем самым удалось побить прежний рекорд годовых поставок автопрому, установленный по итогам 2017 года (528 тысяч тонн). Предприятия автомобилестроения входят в число приоритетных партнеров ММК. На протяжении многих лет компания успешно реализует стратегию по развитию производства автолиста и замещению соответствующего импорта.

В настоящее время ПАО «ММК» является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем ведущим российским предприятиям отрасли. В их числе АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ. Отдельное направление работы – поставки металлопродукции в адрес иностранных автопроизводителей, локализующих свои мощности в России. В 2018 году ММК удалось увеличить поставки в адрес локализованных автопроизводителей на 28%. Комбинат освоил производство более 500 новых марочно-размерных сортаментных позиций по запросам автопроизводителей. Компания поэтапно решает задачу акцептации своего проката у 100% предприятий автопрома, имеющих локализацию в России.

В мае 2018 года ММК совместно с турецкими партнерами открыл в Татарстане новый сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Он специализируется на производстве стальных заготовок, используемых при создании деталей автомобилей. Производственные мощности СМЦ – до 60 тысяч тонн в год. Открытие СМЦ способствовало дальнейшему укреплению позиций ММК на рынке автолиста в регионе с максимальной концентрацией автомобилестроительных предприятий.

Важную роль в расширении присутствия Магнитки на рынке металлопродукции для автомобилестроительной отрасли сыграл ввод в строй в 2011-2012 годах современного комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе №11 – стана 2000. Запуск комплекса позволил вплотную конкурировать с зарубежными производителями этой продукции. Благодаря его технологическим особенностям появилась возможность выполнять самые строгие требования по качеству поверхности холоднокатаного и горячеоцинкованного проката, обеспечивать жесткие допуски по толщине, производить высокопрочные IF-HS, HSLA, BH и DP стали, востребованные у автопроизводителей и производителей автокомпонентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.19

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