Дело полицейского начальства о пропавшем со склада МВД в Челябинске арестованном алкоголе передано прокурору

Бывшие начальники челябинской полиции предстанут перед судом за «пропажу» со склада почти миллиона бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника следственного управления и начальника уголовного розыска УМВД России по Челябинску, обвиняемых в соответствии со степенью участия, в организации и пособничестве в фальсификации доказательств, а также превышении должностных полномочий.

По данным следствия, следователь челябинской полиции по указанию начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления городского полицейского управления в 2013-2014 годах подделал несколько протоколов следственных действий, с помощью которых были сокрыты следы незаконного сбыта более 940 тысяч бутылок алкогольной продукции, изъятой по уголовному делу. После этого контрафакт продали с помощью местного предпринимателя, выручив более 11,6 миллиона рублей.

Полученные от реализации алкоголя средства были переданы местному жителю и начальнику следственного управления и начальнику уголовного розыска УМВД России по Челябинску.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

Уголовное дело полицейского начальства направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении следователя, начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Челябинску и предпринимателя ранее направлено в суд для рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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