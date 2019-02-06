В Челябинской области проверят готовность коллективных антенн к приему цифры

На Южном Урале в преддверии отключения аналогового ТВ проверят состояние коллективных антенн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, коллективная антенна на крыше многоквартирного дома в условиях плотной городской застройки зачастую единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Готовность коллективных антенн принимать сигнал нового качества проверят обслуживающие организации по поручению министерства информационных технологий и связи региона.

«Коллективная (домовая) антенна – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Вместе с домовой распределительной сетью (до входа в квартиру) она составляет систему коллективного приема сигналов цифрового вещания, которая входит в состав общего имущества дома, – напомнили в региональном кабмине. – Установка на крышах жилых зданий коллективных антенн и стоек проводных сетей радиовещания является обязательным требованием к проектируемым, реконструируемым и строящимся жилым зданиям. Обязанность содержания и ремонта этого имущества, в том числе восстановления, возникает у управляющей компании».

В преддверии отключения аналогового вещания, которое состоится 3 июня 2019 года на всей территории Челябинской области, сотрудники мининформа провели встречи с организациями, ответственными за содержание общего имущества многоквартирных домов, в девяти городах и районах региона: Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Миассе и Челябинске, а также Еткульском и Каслинском районах.

По итогам совещания управляющим компаниям дано поручение провести мониторинг систем коллективного приема сигналов цифрового вещания, указав, является ли указанное оборудование частью общего домового имущества, если да, то находятся ли они в работоспособном состоянии, если нет – то является ли их отсутствие следствием отказа собственников или невключения в технический паспорт при сдаче дома. Кроме того, до конца марта 2019 года рекомендовано провести общедомовые собрания собственников, довести информацию о переходе на цифровое вещание и необходимости восстановления коллективных антенн для качественного приема цифрового вещания.

«Для комфортного перехода жителей на цифровое телевидение необходимы усилия со стороны всех участников программы, в том числе управляющих компаний, в ведении которых находятся коллективные антенны, а также собственников жилья, принимающих решения по общедомовому имуществу. Преимущество коллективной антенны в том, что она обеспечивает нужную высоту для приема сигнала и не портит внешнего облика домов, как это случается при нагромождении оборудования на фасадах», – комментирует начальник управления развития отраслей информационных технологий и связи мининформа Лидия Мигунова.

Напомним, при подключении к домовой антенне для приема цифрового сигнала следует учитывать, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2. Если нет, то понадобится цифровая приставка с поддержкой этого стандарта. Подключить приставку и антенну можно самостоятельно, воспользовавшись пошаговой инструкцией, разработанной РТРС. В случае возникновения трудностей с подключением жители могут обратиться с заявлением в местную администрацию за помощью с установкой оборудования. По заявлению придут волонтеры и бесплатно помогут настроить цифровое телевидение.

Результаты мониторинга коллективных антенн планируется представить губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на областном совещании в марте 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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