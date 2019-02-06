В Челябинской области ограничено движение на трассе А-310, магистраль Р-254 «Иртыш» открыли

В Челябинской области введено временное ограничение движения на трассе А-310.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения касаются дизельных транспортных средств и автобусов, движущихся в направлении Республики Казахстан и введены в связи с временным прекращением движения по автомобильным дорогам Кустанайской области по причине ухудшения погодных условий.

Данные меры касаются участка км 131+800 – км 146+128 (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое») автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк – Республика Казахстан. Для транспорта организованы временные стоянки и пункты обогрева. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дорогах федерального значения. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем, с 12:00 6 февраля снято ограничение движения в Курганской области на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» км 396+940 – км 465+331 (международный автомобильный пункт пропуска «Петухово»).

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях. Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Павел Зварзин

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