В Челябинске трамвай примерз к рельсам

На северо-западе Челябинска трамвай несколько часов отковыривали от рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два ЧП застопорили движение трамваев на северо-западе областного центра – обрыв контактной сети и порыв на водоводе. Об этом сообщили подписчики интернет-сообщества «Челябинский транспорт».

Инцидент произошел около 7:30 на пересечении проспекта Победы и улицы Молодгвардейцев. Хлынувшая на рельсы вода быстро превратилась в ледяную корку, буквально приковавшую трамвай к рельсам. В итоге сотрудники «ЧелябГЭТ» несколько часов освобождали вагон из ледяного плена, используя подручные средства.

Спустя примерно два часа движение, казалось, удалось восстановить. Однако прорваться к конечно остановке «Улица Чичерина» смогли лишь два трамвая – третий сошел с рельсов. Досталось и частным перевозчикам: маршрутный ПАЗ застрял на трамвайных рельсах, пытаясь объехать образовавшуюся из-за ЧП пробку.

В настоящее время движение электротранспорта восстановлено. Руководство ООО «ЧелябГЭТ» грозится подать иск к виновнику коммунальной аварии о возмещении понесенного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.19

В Челябинской области проверят готовность коллективных антенн к приему цифры. / Дело полицейского начальства о пропавшем со склада МВД в Челябинске арестованном алкоголе передано прокурору. / Южноуральские металлурги установили новый рекорд отгрузки автопрому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»