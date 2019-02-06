ПФР требует с челябинца 3 копейки неправильно начисленной пенсии

У пенсионера из Челябинска Пенсионный фонд потребовал вернуть 3 копейки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грозное письмо житель Челябинска получил из управления ПФР в Тракторозаводском районе областного центра. Скан документа разместили уже в множестве групп социальных сетей.

«В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18.06.2018 по 30.06.2018 года Вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 0 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой пенсии просим Вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке», – говорится в письме Пенсионного фонда.

Курьезное послание вызвало шквал комментариев. «Сходите туда, дайте 10 копеек и просите вернуть 7 копеек прям сейчас», – советуют пенсионеру. «А если не отдаст, что будет ? Как кредит, проценты начислят?» – интересуется подписчица интернет-сообщества. «Посадят в тюрьму», – отвечают ей.

«Вот поэтому и живем так бедно. То там простим, то сям забудем. Так казна и разбазаривается», – иронизируют южноуральцы. «30 миллиардов спишут ворам-сенаторам, а за три копейки отключат газ и свет, наденут заглушку на канализацию, и в СМИ выставят как расхитителя госфонда...» – возмущаются участники обсуждения.

Впрочем, нашлись с те, кто попытался заступиться за сотрудников ПФР, отправивших злосчастное письмо. По мнению защитников, работники просто не обратили внимания на сумму переплаты. Правда, у документа есть не автор: более высокий чин ПФР его еще и подписал.

Но больше всего челябинцев возмутило, что затраты на возврат трех копеек существенно превысил эту сумму. «На отправку письма (конверт с маркой по городу) было потрачено 30 рублей + бумага + человеко/часы. Не меньше 50 рублей потратить надо было, – попытался подсчитать один из горожан. – То есть что бы вернуть 3 копейки, надо потратить в 166 раз больше». Но ничего, успокоили его другие участники обсуждения: Пенсионный фонд у нас богатый, может себе позволить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.19

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