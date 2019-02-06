Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза у учащегося ЮУрГУ

В Роспотребнадзоре начали расследование в связи с обнаружением туберкулеза у слушателя крупнейшего челябинского вуза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональное управление Роспотребнадзора по Челябинской области подтвердило появившуюся в ряде СМИ вчера, 5 февраля, у студента ЮУрГУ. В ведомстве уточнили, что молодой человек приехал из Индонезии.

«По случаю регистрации туберкулеза у слушателя ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», гражданина Индонезии, проживающего в общежитии № 3, организованы противоэпидемические мероприятия, – цитирует Znak.com официальный ответ управления Роспотребнадзора по Челябинской области. – При прохождении профилактического флюорографического обследования выявлен случай заболевания без выделения возбудителя. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, организованы профилактические мероприятия, включающие в себя внеочередное обследование на туберкулез контактных лиц, медицинское наблюдение и заключительную дезинфекцию. Ограничительные мероприятия (карантин) в отношении лиц, проживающих в общежитии, где зарегистрирован случай туберкулеза, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами не предусмотрены».

Отметим, что в 2018 году заболеваемость туберкулезом в Челябинской области снизилась на 4% (показатель 48,12 на 100 тысяч человек), выявлено 1 тысяча 585 случаев активного туберкулеза, из них туберкулез органов дыхания 1 тысяча 535 случаев (показатель 46,60 на 100 тысяч человек), 901 случай с бактериовыделением (показатель 27,35 на 100 тысяч человек). Среди детей зарегистрирован 51 случай активного туберкулеза, что ниже уровня прошлого года на 25% (показатель 7,24 на 100 тысяч человек), из них 48 – туберкулез органов дыхания (показатель 6,31 на 100 тысяч человек), 10 случаев с бактериовыделением (показатель 1,42 на 100 тысяч человек).

Напомним, информация об обнаружении туберкулеза у одного из учащихся ЮУрГУ появилась вчера, 5 февраля. Вахтер одного из общежитий вуза проговорилась об этом, обсуждая введение карантина по гриппу в другом общежитии ЮУрГУ. В пресс-службе вуза эти данные комментировать отказались. Позднее выяснилось, что заболевание было обнаружено у слушателя университета из Индонезии, который 22 января был отправлен домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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