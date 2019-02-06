Шестилетний челябинец оказался запертым в горящей квартире

В Челябинске пожарные спасли из горящей квартиры ребенка, бывшего там без взрослых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем на телефон «112» от очевидцев поступило тревожное сообщение о пожаре в квартире одной из пятиэтажек на улице Сулимова.

Бдительная женщина, проходившая в этот морозный день мимо жилого дома, увидела, как на подоконнике квартиры второго этажа стоит маленький ребенок, плачет и зовет на помощь. Наблюдалось сильное задымление. Она и сообщила о возгорании.

Диспетчер оповестил о случившемся сотрудникам МЧС и Челябинской городской службы спасения. Их помощь оказалась весьма кстати. На окнах квартиры были установлены металлические решетки. Благодаря специальному инструменту их удалось оперативно убрать. Пожарные поднялись по трехколенной лестнице и через спил решеток достали шестилетнего ребенка. Малыш не пострадал. В квартире горели носимые вещи, площадь пожара составила два квадратных метра. Родители прибыли к месту ЧП через 15 минут.

«В момент возникновения пожара ребенок находился в квартире один. Папа и мама были на работе. Мальчик обнаружил зажигалку и начал поджигать бумагу. Разгоревшееся пламя испугало малыша, он забрался на подоконник и стал просить о помощи. Бдительность граждан и профессионализм пожарных и спасателей позволили не допустить трагедию», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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