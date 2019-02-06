Нашествие лже-газовиков на Южный Урал превращается в стихийное бедствие

На Южном Урале продолжается нашествие лже-газовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что Челябинскую область «шерстят» всевозможные мошенники, «впаривающие» пенсионерам и просто доверчивым южноуральцам ненужное оборудование по космическим ценам, СМИ сообщают регулярно. Но после взрыва в Магнитогороске это нашествие приобрело размеры стихийного бедствия. И сколько бы ни предупреждали средства массовой информации, всегда находятся легко внушаемые граждане, которых удается обмануть.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась челябинка, родственница которой попала в аналогичную ситуацию:

«Днём 29 января к моей 77-летней бабушке (женщина живет в доме №22 по Комсомольскому проспекту), когда она одна находилась в квартире под видом сотрудников компании «Новатэк-Челябинск» пришли некие люди и навязали ей приобретение и установку:

– сигнализатора загазованности СЗ-1-1АГ: за 6 тысяч 990 рублей – 1 шт.;

– автономного дымового пожарного извещателя: за 5 тысяч 980 рублей – 4 шт. (по 1 тыс 495 руб за 1 шт.), – рассказывает челябинка. – Итого бабушка заплатила 12 тыс 970 руб.

На установленных сигнализаторе и извещателях имеется наклейка с надписью: «Программа «Безопасный город», и эти люди, представившиеся сотрудниками компании «Новатэк-Челябинск» говорили, что устанавливают оборудование в рамках этой программы.

В Интернете стоимость такого же сигнализатора загазованности составляет 1 тыс 680 руб за 1 шт, то есть в 4,1 раза меньше (вместо 6 тыс 990 руб.).

Аналогичная ситуация и со стоимостью автономного дымового пожарного извещателя – на Яндекс.Маркете их цена начинается от 200 руб. за 1 шт, то есть почти в 7,5 раз меньше (вместо 1 тыс 495 руб за 1 шт). Итого получается 2 тысячи 480 руб (1 680 + 800 = 2 480).

Таким образом, переплата составила почти 500 %. Для моей бабушки это очень существенная разница: она является пенсионером и иных доходов, помимо пенсии, не имеет.

Сигнализатор и извещатели бабушка купила под впечатлением от трагедии в Магнитогорске, плюс ее ввели в заблуждение относительно их необходимости (обязательности), тем более что пришедшие представились сотрудниками компании «Новатэк-Челябинск» – официального поставщика газа в Челябинске.

Аналогичные товары были навязаны и другим престарелым жителям дома.

Вот так выглядит никому не нужное оборудование, которое «впаривают» газовики – гастролеры

Согласно общедоступным сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы России, индивидуальный предприниматель Аксенов Евгений Юрьевич (ОГРНИП: 315420500016310 от 04.09.2015 г.; ИНН: 420553513505) зарегистрирован в городе Кемерово Кемеровской области.

29 января, после того, как пришла с работы, я звонила в полицию – поздно вечером приходил участковый, который сказал, что состава преступления нет, а в случившемся виновата сама бабушка.

30 января агент Моделиков Денис Андреевич спокойно продолжил днём свою деятельность в нашем подъезде, проводя поквартирные обходы преимущественно пенсионеров. На этот раз он ходил с девушкой, а накануне работал в паре с мужчиной.

Пожалуйста, не относитесь формально к данной ситуации, такие случаи далеко не единичны, особенно после событий в Магнитогорске. Если не остановить мошенников, они и дальше будут вводить в заблуждение стариков, навязывая им втридорога ненужных товаров. Для них нет ничего святого».

Отметим, в прокуратуре Челябинской области заявляют, что у них практически нет заявлений от обманутых подобным способом и призывают обращаться в прокуратуру.

Кстати, подобные «газовики» не только устанавливают безобидное «контролирующее» оборудование (в котором нет никакого смысла), но и берутся менять шланги на газовых плитах, и это приводит к настоящим утечкам и даже взрывам газа. Напомним, что по информации ГЖИ, накануне взрыва в Магнитогорске по дому №164 по улице Карла Маркса тоже ходили подобные представители «газовых служб», и в качестве одной из версий трагедии рассматривается как раз их деятельность.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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