В Челябинске столкнулись маршрутка и легковушка. Есть пострадавшие

Челябинцев госпитализировали после столкновения маршрутки и иномарки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 8:30 в Тракторозаводском районе областного центра.

Столкнулись иномарка и микроавтобус «Газель», следовавший по маршруту №19. По словам очевидцев, маршрутка в момент ДТП была полна пассажиров. По данным управления здравоохранения Челябинска, после аварии госпитализировали три человека.

Подробности происшествия выясняет городское ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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