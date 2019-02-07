В Челябинске столкнулись маршрутка и легковушка. Есть пострадавшие

Челябинцев госпитализировали после столкновения маршрутки и иномарки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 8:30 в Тракторозаводском районе областного центра.
Столкнулись иномарка и микроавтобус «Газель», следовавший по маршруту №19. По словам очевидцев, маршрутка в момент ДТП была полна пассажиров. По данным управления здравоохранения Челябинска, после аварии госпитализировали три человека.
Подробности происшествия выясняет городское ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
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