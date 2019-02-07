В центре Челябинска опять возникла проблема с трамвайными рельсами

Трамвайные сети в Челябинске в очередной раз не выдержали мороза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинской выпал кусок рельса. Дыра получилась довольно большая: по длине больше плтики, которой выложены отмостки вдоль трамвайных путей.

Фото группы «Челябинский транспорт» (VK)

Отметим, что движение трамваев из-за этой неприятности не остановили, призвав водителей быть осторожными.

Сотрудники ЧелябГЭТ отмечают, что ремонт путей на этом участке проводили лет назад, поэтому ситуация их не удивляет.

Напомним, сообщения о выпадении кусков рельсов стали регулярными с начала зимы 2017 – 2018 года. Руководство ООО «ЧелябГЭТ» обвинило в повторяющихся случаях, грозящих аварией на трамвайных путях, подрядную организацию и попыталось начать обслуживание линии силами самого муниципального перевозчика. Однако пока похвастаться транспортникам нечем. «На «Тепличке» (остановка «Теплотехнический институт» – недалеко от того места, где выпал кусок сегодня) заварили выпавший кусок, вчера он снова выпал, так его просто воткнули обратно – и все, – писали водители в комментариях в марте прошлого года. – Скоро со своими запасными кусками ездить будем... Вставил, проехал, забрал».

Челябинск, Павел Зварзин

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