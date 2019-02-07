В Челябинске арестовали известного врача-нарколога и его подчиненного после смерти пациента

Врач-нарколог из челябинской частной клиники и его подчиненный отправлены под домашний арест в ходе расследования гибели пациента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отказал следователю в удовлетворении ходатайства о заключении подстражу известного в области врача-нарколога, директора частного медицинского центра, и одного из сотрудников клиники, также врача-нарколога. Медиков отправили под домашний арест.

Врачей обвиняют в медицинских услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, директор медцентра не имел права разрешать своему подчиненному выезжать к пациенту на дом, так как компания не имела на это лицензии, врач неверно поставил диагноз, что привело к гибели пациента.

Трагедия произошла в апреле 2015 года. Тогда мать мужчины, приехавшего в Челябинск из Башкирии, обратилась в клинику с просьбой о помощи сыну, пившему уже несколько дней. Врач-нарколог приехал в гостиницу, где мужчина остановился. По словам медика и свидетелей, приезжий вел себя адекватно, рассказал, что последние дни пил только пиво. Тогда врач поставил ему капельницу и удалился, порекомендовав утром обратиться к больницу. Однако примерно через сутки мужчина умер от алкогольного отравления. Экспертиза показала наличие в его крови 4,3 промилле алкоголя, что равно тяжелой степени алкогольного опьянения.

Родственники погибшего настаивают, что если бы врач правильно поставил диагноз, мужчину можно было бы спасти. Медики настаивают, что смертельную дозу алкоголя он принял уже после визита врача. В доказательство напоминается, что во время общения с наркологом мужчина вел себя адекватно, разговаривал с медиком, демонстрируя лишь признаки похмелья. Находись мужчина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, он был бы уже в алкогольной коме, настаивает защита медиков.

К тому же, четыре проведенные экспертизы не нашли причинно-следственной связи между визитом врача и гибелью пациента. Лишь последняя косвенно связала эти два события, но и она говорит, что нарколог разве что ошибся с дозировкой препарата, использовав меньшее его количество, нежели было необходимо. И не исключает, что даже в случае немедленной госпитализации мужчина мог умереть: слишком много алкоголя он выпил.

Адвокаты медиков намерены обжаловать постановление суда о домашнем аресте подзащитных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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