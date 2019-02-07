В Троицке осудили семейство «самогонщиков»

В Троицке брат и сестра осуждены за производство и сбыт алкогольной продукции кустарного производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал двух местных жителей виновными в производстве, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, а также неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака.

В суде установлено, что брат и сестра организовали на территории Троицка производство и продажу контрафактного алкоголя стоимостью около 1,9 миллиона рублей.

«При кустарном производстве алкогольной продукции они незаконно использовали чужие товарные знаки с наименованиями алкогольной продукции известных марок «коньяк «HENNESSY X.O», «водка «Русский графин», «виски «Jack Daniel`s», «джин «Beefeater», «ром «Bacardi Superior», причинив правообладателям ущерб в размере свыше 2,3 миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в 100 тысяч рублей. Мужчина с учетом имеющегося рецидива приговорен к 3 годам колонии строгого режима, со штрафом в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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