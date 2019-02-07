Житель Копейска не заметил, что у него угнали машину

Копейчанин узнал об угоне авто только после визита полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Копейска обратился мужчина, сообщив, что увидел на проселочной дороге брошенный автомобиль ВАЗ-2107.

Сотрудники полиции установили владельца автомобиля, им оказался 22-летний житель Копейска, который об угоне своей автомашины узнал лишь от полицейских. Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении угона – ранее судимый житель Курганской области, 1994 года рождения. Молодой человек приехал в Копейск в гости, ночью возвращался от знакомых в дом родственников в состоянии алкогольного опьянения, увидев автомобиль, решил на нем доехать, и недалеко от поселка бросил машину на проселочной дороге. Утром, поняв, что сделал, парень уехал в Тюмень, где позднее и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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