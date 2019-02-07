Морозы отступают: на Южном Урале температура воздуха начала движение к нулю

На Южном Урале ожидается резкое потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 40-градусных морозов дневные температуры могут подняться до 0.

Грядущей ночью только в восточных районах региона может похолодать до минус 28, а днем в пятницу ожидается максимум минус 14, в западных районах может потеплеть до минус 5.

В выходные температура продолжит постепенный рост и к понедельнику, например, в Челябинске может достичь минус 5, а к среде, 13 февраля, – минус 2. Согласно среднесрочным прогнозам в следующее воскресенье, 17 февраля, ожидается и вовсе 0 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.02.19

«Была реальная опасность взрыва»: подробности крупного пожара в Челябинске. / Житель Копейска не заметил, что у него угнали машину. / Росстат будет удивлять регулярно: статистический феномен с ростом строительства явно не последний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»