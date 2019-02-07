Южноуральцы избавляются от вторичной недвижимости

Цены на недвижимость в Челябинской области пошли против общероссийского рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России вторичная недвижимость дорожает: за год стоимость квадратного метра увеличилась на 5% и составила 50 тысяч 428 рублей. Однако Челябинская область стала редким исключением. В регионе цена «метра» за год снизилась на 0,8% и достигла 28 тысяч 621 рубля. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок вторичной недвижимости в стране.

Несмотря на многолетнее снижение реальных доходов россиян, цены на вторичную недвижимость продолжают расти. По итогам 2018 года по всей стране больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры – на 6,5%, трехкомнатные квартиры подорожали на 5,8%, стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 5%.

В отличии от большинства регионов России, в Челябинской области зафиксировано снижение цены, и сейчас она составляет 14% от средней стоимости квадратного метра в Москве. Именно Челябинская область стала регионом с самой низкой стоимостью, причем в только в данном регионе ценник не перешагнул рубеж в 30 тысяч рублей.

Также метр подешевел в Тюменской области – на 3,3%.

Максимальные средние цены квадратного метра в декабре 2018 года зафиксированы в Москве (204 тысячи 382 рубля) и Санкт-Петербурге (125 тысячи 716 рублей).

Самым сильным подорожанием по сравнению с декабрем 2017 года отметилась Ленинградская область (21,6%). В лидерах роста также Мурманская область (увеличение на 43% до 43 тысяч рублей) и Якутия (13,4% до 33 тысяч рублей).

Цены увеличивались в течение всего года, но самый резкий скачок произошел в ноябре, после повышения ипотечных ставок (в большинстве регионов именно в этом месяце стоимость квадратного метра достигла уровней 2015 года).

«Обеспокоившись тем, что времена дешевых кредитов в скором времени могут закончиться, покупатели поторопились совершить покупку на старых условиях», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января 2019 года цены продолжают расти в сравнении с январем 2018 года: в Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 6,9%, в Санкт-Петербурге – на 11%, в Новосибирской области – на 6,4%, в Свердловской области – на 4,6%.

«Рост цен, который мы наблюдаем в начале 2019 года – следствие опасений по поводу дальнейшего удорожания ипотеки. Рыночная ситуация в текущем году в первую очередь будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию. Ужесточение условий выдачи кредитов или высокие проценты по ипотеке остановят рост цен. При сохранении комфортных ипотечных условий вторичное жилье продолжит дорожать», – прогнозирует Иван Дубровин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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