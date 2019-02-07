МЧС: Единая дежурная диспетчерская служба не выдержала магнитогорский экзамен

Руководство МЧС заявило о неэффективности работы ЕДДС во время ЧМ а Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спасатели не получили оперативной информации о доме, где обвалился подъезд, от диспетчера системы Единой дежурной диспетчерской службы в Магнитогорске. Об этом заявил первый заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

«Диспетчер ЕДДС в Магнитогорске не смог оперативно предоставить данные ни о гражданах, проживающих в жилом доме на проспекте Карла Маркса, – цитирует чиновника РИА «Новости», – ни о жилом доме, ни о силах и средствах РСЧС, которые были задействованы в операции». В итоге полную информацию о доме и его жителях спасатели получили лишь через сутки после начала операции, и то благодаря работе психологов.

«На территориях пока сохраняется ситуация, когда ЕДДС физически есть, но профессиональное мастерство сотрудников, их возможности адекватно реагировать на кризисные ситуации зачастую недостаточны», – признал Чуприян.

Напомним, 31 декабря прошлого года в магнитогорской десятиэтажке прогремел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия одного из подъездов. Под завалами оказались несколько десятков человек. 39 из них погибли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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